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  3. 22 Ağustos 2019 19:31

İşte Bakan Pakdemirli'nin ''çalışmıyor'' dediği THK uçağı

Bakan Pakdemirli'nin "Üçünün motoru yok. Diğer üçü de kullanılamaz halde" dediği Türk Hava Kurumu'nun yangın söndürme uçakları 'kullanıma hazır halde' görüntülendi.

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