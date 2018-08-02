İşte CHP’de olağanüstü kurultay için toplanan imza sayısı
02 Ağustos 2018 16:40
İşte CHP’de olağanüstü kurultay için toplanan imza sayısı
CHP Parti Meclisi Üyesi Gaye Usluer, olağanüstü kurultay talebiyle 630 imza toplandığını bildirdi.Cumhuriyet Halk Partisi’nde muhalifler olağanüstü kurultay için toplanan imzaları Genel Merkeze teslim etti. İmzaların tesliminin ardından Parti Meclisi Üyesi Gaye Usluer bir açıklama yaptı. Usluer, olağanüstü kurultay talebiyle yeter sayının aşıldığını ve 630 imza toplandığını...