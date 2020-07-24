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  3. 24 Temmuz 2020 08:10

İşte CHP'nin kurultay şarkısı

CHP'nin 25-26 Temmuz tarihinde gerçekleştireceği 37. Olağan Kurultayı'nda çalınacak şarkı belli oldu. Şarkıcı Ali Altay, CHP'nin kurultayına özel "İktidarın yolu Kılıçdaroğlu" ismiyle yeni bir şarkı besteledi.

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