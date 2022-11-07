Anasayfa Video Galeriler Gündem İşte dünyanın en güçlü adamı İşte dünyanın en güçlü adamı 07 Kasım 2022 Pazartesi Saat: 14:00 Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen MLO Strongman Champions League Dünya Serisi Finalleri'ni kazanan sporcu Ivars Smaukstelis oldu. İşte karşınızda dünyanın en güçlü adamı... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6368e554e83d07135102013b" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Final maçı kabusa dönüştü: Tam 11 kırmızı kart çıktı! Tek bir fideyle 40 haneli köyün tamamının hayatı değişti İstanbul'daki AVM'de yumruklu kavga İstanbul'da eli silahlı maganda dehşeti! İstanbul'da sağlık çalışanlarına sopalı saldırı Nükhet Duru ile Meltem Cumbul’un sahnedeki dansı olay oldu Ankara merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu Kaçak göçmenleri taşıyan otobüs devrildi Yargı dizisinde 1 dakikalık olay sahne: İzleyicisi de evinde ayağa kalktı