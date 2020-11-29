SON DAKİKA
SON 24 SAATİN KORONAVİRÜS VAKA VE ÖLÜM SAYILARI AÇIKLANDI
TÜRKİYE GENELİNDE 9 SAATLİK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI YENİDEN BAŞLADI
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 29 Kasım 2020 18:10

İşte dünyanın en yalnız fili ''Kaavan''

Dünyanın en yalnız fili olarak bilinen "Kaavan" Pakistan'ın başkenti İslamabad'dan Kamboçya'ya götürülüyor.

Video Galeri
MSB'den ''Ordu Katar'a satıldı'' söylemine videolu yanıt
MSB'den ''Ordu Katar'a satıldı'' söylemine videolu yanıt
Video Galeri
5İçişleri Bakanlığı'nın Kadın Destek Uygulaması'na büyük talep
5İçişleri Bakanlığı'nın Kadın Destek Uygulaması'na büyük talep
Video Galeri
Marketi soymaya giren hırsız çalışanı tebrik edip kaçtı
Marketi soymaya giren hırsız çalışanı tebrik edip kaçtı
Video Galeri
Fuhuş pazarlığını koronavirüs de durdurmadı
Fuhuş pazarlığını koronavirüs de durdurmadı
Video Galeri
Maske cezası yazılan şahıstan şoke eden cevap
Maske cezası yazılan şahıstan şoke eden cevap
Video Galeri
''Yazlık Saray'da bir şey mi saklıyorsunuz ?''
''Yazlık Saray'da bir şey mi saklıyorsunuz ?''
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM