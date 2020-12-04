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  3. 04 Aralık 2020 13:25

İşte dünyaya umut olan aşılarının üretim süreci

Dünyayı ele geçiren Covid-19 salgınına karşı umut olması beklenen aşıda ilk kolilerin sevkiyatına başlandı. Aşı lisansı alan ilk şirketler arasında yer alan Pfizer, Belçika’daki üretim tesislerinden ilk kolileri kargolamaya başladı.

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