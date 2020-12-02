  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 02 Aralık 2020 09:40

İşte Ekrem İmamoğlu'na suikast ihbarının resmi belgesi

Halk TV canlı yayınına bağlanan Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'na suikast girişimi bilgisine dair belgeyi canlı yayında okudu.

Video Galeri
Çılgın Youtuber şov yapayım derken kafatasını kırdı
Çılgın Youtuber şov yapayım derken kafatasını kırdı
Video Galeri
Soylu'dan 'İmamoğlu'na suikast hazırlığı' iddiasıyla ilgili açıklama
Soylu'dan 'İmamoğlu'na suikast hazırlığı' iddiasıyla ilgili açıklama
Video Galeri
Ahmet Çakar, Rıdvan Dilmen’e ateş püskürdü: Sen kimsin ya?
Ahmet Çakar, Rıdvan Dilmen’e ateş püskürdü: Sen kimsin ya?
Video Galeri
İsmail Saymaz canlı yayında Metropoll'ün son anketinin sonuçlarını açıkladı
İsmail Saymaz canlı yayında Metropoll'ün son anketinin sonuçlarını açıkladı
Video Galeri
Fatih Altaylı'dan KYK borçlarına Suriyeli tepkisi
Fatih Altaylı'dan KYK borçlarına Suriyeli tepkisi
Video Galeri
İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na suikast alarmı verildi!
İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na suikast alarmı verildi!
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM