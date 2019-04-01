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  3. 01 Nisan 2019 12:27

İşte Ekrem İmamoğlu'nun ilk kutlama anı

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun seçim sonuçlarına sevinci kameralara böyle yansıdı.

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