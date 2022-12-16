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İşte Ekrem İmamoğlu'nun mahkeme kararını öğrendiği an

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, kendisine verilen siyasi yasak ve hapis cezasını ilk kez öğrendiği ana ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

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