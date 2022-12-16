Anasayfa Video Galeriler Gündem İşte Ekrem İmamoğlu'nun mahkeme kararını öğrendiği an İşte Ekrem İmamoğlu'nun mahkeme kararını öğrendiği an 16 Aralık 2022 Cuma Saat: 08:15 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, kendisine verilen siyasi yasak ve hapis cezasını ilk kez öğrendiği ana ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/639bfee4a4971d4ced461dd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını Saraçhane'de canlı yayında açıkladı Diyarbakır'da hain saldırı! 9 polis yaralandı CHP'ye en yakın isimden canlı yayında dikkat çeken İmamoğlu kulisi TİP Milletvekili Sera Kadıgil bu fotoğrafla AK Parti'ye seslendi: ''Ahlakınız varsa açıklayın'' F-35 savaş uçağı piste çakıldı Lunaparkta dehşet! Halat koptu korku dolu anlar yaşandı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi! Ankara'da aslan paniği! Hayvanat bahçesinden firar etti ABD İstanbul Başkonsolosu'nun kaza yapan eşi 240 promil alkollü çıktı!