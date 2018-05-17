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  3. 17 Mayıs 2018 22:17

İşte Erdoğan'ın bahsettiği kadın

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın "Sen bu asrın Nene Hatunu'sun" dediği kadın...

Bilgin Pro
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