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İşte Erdoğan'ın Süleyman Soylu yerine getirmeyi düşündüğü isim

Gazeteci Barış Yarkadaş, KRT TV'de Gürkan Hacır'ın sunduğu programda Erdoğan'ın Süleyman Soylu yerine bakanlık görevine getirmeyi düşündüğü ismi açıkladı.

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