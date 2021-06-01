Anasayfa Video Galeriler Gündem İşte Erdoğan'ın Süleyman Soylu yerine getirmeyi düşündüğü isim İşte Erdoğan'ın Süleyman Soylu yerine getirmeyi düşündüğü isim 01 Haziran 2021 Salı Saat: 22:06 Gazeteci Barış Yarkadaş, KRT TV'de Gürkan Hacır'ın sunduğu programda Erdoğan'ın Süleyman Soylu yerine bakanlık görevine getirmeyi düşündüğü ismi açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60b68528d0adc50a9a500263" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AK Partili başkandan AK Partili kadın üyeye ytetki gaspı Dünya bu görüntüyü konuşuyor! 'Uzaylılar' dünyaya indi... Ceza yiyen kadın ''Bir buçuk yıldır yetti artık'' diye isyan etti Havada nefes kesen anlar: HÜRKUŞ tüm hünerlerini sergiledi Polisten süpürge ve kürekle uyuşturucuyla mücadele kamerada 8 terörist daha öldürüldü İstanbul'da trafik canavarı iş başında: Bir de marifetmiş gibi internete yükledi Şiddetli fırtına 12 can aldı Flamingo cenneti Düden Gölü ile komşusu Küçük Göl kurudu