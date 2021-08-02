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  4. İşte il il son durum: 9 noktada alevlere müdahale ediliyor

İşte il il son durum: 9 noktada alevlere müdahale ediliyor

Türkiye'de 6 gündür süren ve bir türlü söndürülemeyen orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. 31 ilde 129 yangın kontrol altına alınırken, 4 ilde 9 noktada yangınları söndürme çalışmaları devam ediyor.

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