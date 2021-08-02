Anasayfa Video Galeriler Gündem İşte il il son durum: 9 noktada alevlere müdahale ediliyor İşte il il son durum: 9 noktada alevlere müdahale ediliyor 02 Ağustos 2021 Pazartesi Saat: 21:00 Türkiye'de 6 gündür süren ve bir türlü söndürülemeyen orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. 31 ilde 129 yangın kontrol altına alınırken, 4 ilde 9 noktada yangınları söndürme çalışmaları devam ediyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/610832b64566a502911a1dc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Her yer saniyeler içinde yandı: Patlayan kozalaklar yangını böyle büyüttü Tecavüze edilip vahşice öldürülen Azra'nın arkadaşları böyle anlattı Burak Elmas'dan Falcao ve Feghouli'ye ''kulüp bulun'' mesajı Yangın bölgesinde A Haber ekibine tepki: ''Sayenizde!'' Belediye Başkanı Muhittin Böcek böyle yalvardı: Yanıyoruz yardım edin İstanbul'da sıcaklık 39 dereceye çıktı Dehşete düşüren anlar: Saçından sürükleyip, tekme tokat dövdüler Burası Muğla... Canlı yayında alevlerin arasından çıktı THK Başkanı'ndan ''Uçaklara neden bakım yapılmıyor?'' sorusuna şaka gibi yanıt