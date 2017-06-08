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  3. 08 Haziran 2017 22:15

İşte İran parlamentosuna saldıran teröristler

İran’da parlamento binasına saldırı düzenleyen teröristlerin görüntüleri yayınlandı.

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Kurtulmuş: "İnsanlığın, vicdanın, insafın son kalesi Türkiyedir”
Kurtulmuş: "İnsanlığın, vicdanın, insafın son kalesi Türkiyedir”
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O sözlere soruşturma açıldı
O sözlere soruşturma açıldı
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15 dakika yağması yetti
15 dakika yağması yetti
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İstanbulda minibüs eve daldı: Yaralılar var
İstanbulda minibüs eve daldı: Yaralılar var
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İstanbul'da kanlı soygun girişimi kamerada
İstanbul'da kanlı soygun girişimi kamerada
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Bağcılardaki silahlı banka soygunu kamerada
Bağcılardaki silahlı banka soygunu kamerada