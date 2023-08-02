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İşte İstanbul'u bekleyen kabusun görüntüsü

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Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası ile yükselen sıcaklıklar İstanbul’un barajlarında doluluk oranı yüzde 36.71 oranına kadar düşürdü. Mega kentte kuraklığın geldiği boyut havada çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.

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