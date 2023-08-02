Anasayfa Video Galeriler Gündem İşte İstanbul'u bekleyen kabusun görüntüsü İşte İstanbul'u bekleyen kabusun görüntüsü 02 Ağustos 2023 Çarşamba Saat: 14:25 Güncelleme: 02 Ağustos 2023 Çarşamba 14:25 Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası ile yükselen sıcaklıklar İstanbul’un barajlarında doluluk oranı yüzde 36.71 oranına kadar düşürdü. Mega kentte kuraklığın geldiği boyut havada çekilen görüntülerle gözler önüne serildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64ca3d2353c95769214f50a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Küle dönen ormanlık alanın yıllar sonraki hali ortaya çıktı İstanbul'da dehşet anları! Muavini bıçakla kovaladı Fabrikada korkunç ölüm! Kan donduran işkence! Dövüp parmaklarını kestiler 3 bin otomobil taşıyan gemi 10 gündür yanıyor! Orman yangınlarına karşı dikkat çeken önlem KOSGEB desteği bir kadının daha hayallerini gerçekleştirdi Deprem sonrası siparişlere yetişemez oldular İstanbul trafiğinde eli sopalı maganda kamerada