Anasayfa Video Galeriler Gündem İşte İstanbul'un en sıcak ilçesi: Termometreler 39.7 dereceyi gösterdi İşte İstanbul'un en sıcak ilçesi: Termometreler 39.7 dereceyi gösterdi 14 Temmuz 2023 Cuma Saat: 17:50 Güncelleme: 14 Temmuz 2023 Cuma 17:50 İstanbul'un en sıcak ilçesi 39.7 derece ile Sancaktepe oldu. Çekmeköy'de sıcaklık 38,6 ölçülürken Sarıyer'de ise 38,1 derece oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64b160af7d919b73623b5413" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye kavruluyor! Marmara'nın tatil cennetinde plajlar boş kaldı İstanbul Valisi'nden su tasarrufu uyarısı Muğla'da orman yangını İstanbul'da metal fabrikasında yangın 1 dakika süren fırtına mahalleyi savaş alanına çevirdi Erdoğan'dan Avrupa Birliği açıklaması Bakan'dan deprem bölgesi için ek kontenjan müjdesi PKK'nın orman yakma timi yakalandı Emeklilere neden seyyanen zam verilmediği belli oldu