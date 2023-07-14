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  4. İşte İstanbul'un en sıcak ilçesi: Termometreler 39.7 dereceyi gösterdi

İşte İstanbul'un en sıcak ilçesi: Termometreler 39.7 dereceyi gösterdi

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İstanbul'un en sıcak ilçesi 39.7 derece ile Sancaktepe oldu. Çekmeköy'de sıcaklık 38,6 ölçülürken Sarıyer'de ise 38,1 derece oldu.

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