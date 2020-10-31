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DEPREMDE ÖLÜ SAYISI 35'E YÜKSELDİ
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  3. 31 Ekim 2020 16:25

İşte İzmir'i vuran depremin ürküten ses kaydı!

İzmir'de dün meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin yer altındaki sesi Kocaeli Üniversitesi Araştırma Görevlisi Hamdullah Livaoğlu tarafından paylaşıldı.

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