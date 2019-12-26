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BAKAN KURUM’DAN İMAMOĞLU’NA KANAL İSTANBUL YANITI - CANLI İZLE
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  3. 26 Aralık 2019 16:30

İşte Kanal İstanbul animasyonu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul projesinin tehlikelerini anlatırken "Boğaz trafiğinde bir artış yok" diyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yanıt verdi.

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