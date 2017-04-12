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  3. 12 Nisan 2017 13:50

İşte kaza yapan balon pilotunun ifadesi...

Kazadan sonra hakkında soruşturma açılan balonun pilotu Bekir Güneş savcılıkta verdiği ifadede, kaza nedeninin 'ters rüzgar' olduğunu söyledi.

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