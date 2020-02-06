SON DAKİKA
ÇIĞ BÖLGESİNDEN BİR ACI HABER DAHA
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 06 Şubat 2020 11:25

İşte kule ile pilotlar arasında geçen rüzgar diyaloğu

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazası öncesi pilotlar ile kule görevlileri arasında geçen diyalog dikkat çekti.

Video Galeri
Şok iddia: ''Çığa Cumhurbaşkanı Başdanışmanı sebep oldu''
Şok iddia: ''Çığa Cumhurbaşkanı Başdanışmanı sebep oldu''
Video Galeri
Çığ şehitleri memleketlerine uğurlandı
Çığ şehitleri memleketlerine uğurlandı
Video Galeri
Beklenen kar ve soğuk hava dalgası yurda giriş yaptı
Beklenen kar ve soğuk hava dalgası yurda giriş yaptı
Video Galeri
Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın enkazı böyle görüntülendi
Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın enkazı böyle görüntülendi
Video Galeri
Ankara beyaza büründü
Ankara beyaza büründü
Video Galeri
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar başladı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar başladı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM