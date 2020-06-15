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  3. 15 Haziran 2020 09:05

İşte Kuzey Irak'tan ilk görüntü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gece saatlerinde başlattığı Pençe-Kartal Operasyonu ile terör örgütü PKK kaynağından kurutuluyor. F-16'lar terörist inlerine bomba üstüne bomba atarken, ilk görüntüler de geldi.

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