İşte mahkemenin ABD’li Papazın ret kararının gerekçesi
17 Ağustos 2018 17:10
İşte mahkemenin ABD’li Papazın ret kararının gerekçesi
ABD’li Papaz Brunson’un ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına ilişkin tahliye talebi üçüncü kez reddedilirken, mahkeme de gerekçeli kararını açıkladı. ABD’li Papaz Andrew Brunson’ın avukatının ikinci kez yaptığı ev hapsiyle yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması talebine mahkemeden üçüncü kez ret geldi. İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Brunson’un avukatı İsmail Cem...