Anasayfa Video Galeriler Gündem İşte Narin cinayetinin sırrını çözecek şema İşte Narin cinayetinin sırrını çözecek şema 01 Kasım 2024 Cuma Saat: 14:55 Güncelleme: 01 Kasım 2024 Cuma 14:55 Diyarbakır'da kayıp olarak aranırken korkunç bir cinayete kurban gittiği cansız bedeni bir çuvalın içerisine konularak dere yatağına gizlenmiş halde bulunarak kesinleşen minik Narin'in camsoz bedeninin bulunduğu anlara dair görüntüler ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6724c1c310da468a9406c8a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Artvin-Rize yolunda heyelan: Metrelerce kuyruk oluştu İsmailağa Camii avlusunda silah sesleri Yıllardır üzerinde oturuyorlardı... Tam 1.800 yıllık çıktı Mehmetçik temizliğe devam ediyor: 15 hain daha etkisiz hale getirildi Narin'in cansız bedeninin bulunduğu anların görüntüsü ortaya çıktı İstanbul'da dehşet: Damadını öldürüp intihar etti Günlük 2 bin TL yevmiyeyi beğenen olmadı... 60 bin TL maaşla eleman bulamıyor! Hayallerinin peşinden koşan kadın ''yaş 70 iş bitmiş'' diyenleri utandırdı Tam 73 yıllık tarihin saklı olduğu İzmir'deki ''çok özel oda''daki hazine ortaya çıktı