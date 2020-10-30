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  3. 30 Ekim 2020 08:25

İşte Sarıgül'ün partisinin kuruluş dilekçesini vereceği tarih

Gazeteci Barış Yarkadaş, TV 100'de katıldığı programında Mustafa Sarıgül'ün kuracağı yeni partiye ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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