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İşte sigara tiryakisi bebeğin son hali

Henüz 2 yaşındayken sigara bağımlısı olan bebeğin son hali görüntülendi.

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