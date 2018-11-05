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  3. 05 Kasım 2018 11:43

İşte Sıla ile Ahmet Kural arasındaki kavganın nedeni

Ahmet Kural'ın sevgilisi Sıla'ya şiddet uyguladığı iddiasının ardında Ziynet Sali'nin olduğu öne sürüldü.

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