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  4. İşte TOGG'da son durum! Üretim tesisinde sona gelindi

İşte TOGG'da son durum! Üretim tesisinde sona gelindi

Türkiye'nin Otomobili TOGG'un Gemlim tesisinde bu ay boya tesisinin yüzde 96’sı, montaj tesisinin yüzde 89’u, gövde tesisinin yüzde 92’si tamamlandı.

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