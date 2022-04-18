Anasayfa Video Galeriler Gündem İşte TOGG'da son durum! Üretim tesisinde sona gelindi İşte TOGG'da son durum! Üretim tesisinde sona gelindi 18 Nisan 2022 Pazartesi Saat: 11:50 Türkiye'nin Otomobili TOGG'un Gemlim tesisinde bu ay boya tesisinin yüzde 96’sı, montaj tesisinin yüzde 89’u, gövde tesisinin yüzde 92’si tamamlandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/625d265980ae7b69446ca5b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sınırın sıfır noktasında hareketlilik! PKK inleri obüslerle vuruldu Bakan Akar son durumu açıkladı: ''Planlanan hedeflerin tamamı ele geçirildi!'' Servis aracı alev alev yandı, canlarını zor kurtardılar Şükriye Tutkun: ''Keşke Erdoğan benim babam olsa'' Kapı kapı dolaşıp tereyağı sattı! Gerçek sonradan ortaya çıktı İstanbul'da korkutan patlama! Bina tahliye edildi AK Parti'de krizin adı yine Arınç! İsim vere vere eleştirdi Okullar açıldı, trafik yine arapsaçı ''Türklerden nefret ediyorum'' diye bağırıp bıçakla saldırdı