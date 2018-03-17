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  3. 17 Mart 2018 12:25

İşte ''TSK vurdu'' denilen o hastane

TSK'nın Afrin'de vurduğu iddia edilen hastanenin görüntüleri yayınlandı.

Bilgin Pro
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