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SAĞLIK ÇALIŞANLARINA GETİRİLEN İZİN KISITLAMASI KALDIRILDI
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  3. 19 Ocak 2021 12:55

İşte Türkiye'nin en soğuk ili: Sıcaklık eksi 32'ye düştü

Türkiye'de bu gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 32 dereceyle Bolu'da ölçüldü. Abant Tabiat Parkı'ndaki gölün buz tuttuğu görüldü.

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