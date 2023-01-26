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  4. İşte Türkiye'nin en soğuk yeri: Sıcaklık eksi 28 dereceye düştü

İşte Türkiye'nin en soğuk yeri: Sıcaklık eksi 28 dereceye düştü

Türkiye'nin en soğuk yeri eksi 28 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesi oldu. Soğuk hava nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

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