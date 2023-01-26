Anasayfa Video Galeriler Gündem İşte Türkiye'nin en soğuk yeri: Sıcaklık eksi 28 dereceye düştü İşte Türkiye'nin en soğuk yeri: Sıcaklık eksi 28 dereceye düştü 26 Ocak 2023 Perşembe Saat: 15:25 Türkiye'nin en soğuk yeri eksi 28 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesi oldu. Soğuk hava nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63d27136aea22f0192279d03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir ilimiz buz kesti! Kilitler dondu, vatandaş kapıda kaldı Kuraklık bir gölümüzü daha yuttu! Göldü çöl oldu İşine son verilince elinde silahla belediyeyi bastı TÜPRAŞ işçileri 4 ilde eylem kararı aldı Müstehcenlikten yargılanan Merve Taşkın beraat etti; kıyafeti olay oldu İstanbul'da taksilerde yeni dönem başladı İstanbul'da 3 scooter firması piyasadan çekildi Altılı Masa'dan videolu paylaşım Afrika değil Türkiye! Anadolu Leoparı yeniden görüntülendi