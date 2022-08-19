Anasayfa Video Galeriler Gündem İşte Türkiye'nin en yeni ilçesi! Taşınma süreci başladı İşte Türkiye'nin en yeni ilçesi! Taşınma süreci başladı 19 Ağustos 2022 Cuma Saat: 16:20 Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanan Yusufeli Barajı'nın suları altında kalacak Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim yerinde taşınma süreci başladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62ff8e19d8a3224f35046cb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İçişleri Bakanlığı'nın yalanladığı Ümit Özdağ'ı İçişleri Bakanı Soylu doğruladı Köpek toprağı eşeledi, vahşet ortaya çıktı! Gökyüzünde ateş topu heyecanı kamerada Yanındaki çocuklara hırsızlık yaptıran kadın kamerada! AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen anketçiden canlı yayında AK Parti'ye kötü haber Karamollaoğlu çılgına döndü: ''Bu kadar kafasızlık olmaz'' Genç kadın elleri, ayakları ve ağzı bağlı bulundu, gerçek ortaya çıktı HDP'li Gergerlioğlu'nu terleten soru House Of The Dragon’dan bir fragman daha