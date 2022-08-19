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İşte Türkiye'nin en yeni ilçesi! Taşınma süreci başladı

Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanan Yusufeli Barajı'nın suları altında kalacak Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim yerinde taşınma süreci başladı.

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