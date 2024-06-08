İşte Türkiye'nin gerçek gizli zenginliği: Kilosu 175 bin TL

Tokat'ta nesli koruma altında olan ve nadir bulunan akzambak çiçeği hem sağlığa faydalarıyla hem de kilosunun yaklaşık 175 bin TL'den satılmasıyla dikkat çekiyor.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66641b60e183183a1d063083" allowfullscreen></iframe>