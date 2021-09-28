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  4. İşte Türkiye'nin mini İHA'sı BOYGA!

İşte Türkiye'nin mini İHA'sı BOYGA!

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, mini İHA projesi BOYGA'yı duyurdu.

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