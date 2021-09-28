Anasayfa Video Galeriler Gündem İşte Türkiye'nin mini İHA'sı BOYGA! İşte Türkiye'nin mini İHA'sı BOYGA! 28 Eylül 2021 Salı Saat: 16:50 Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, mini İHA projesi BOYGA'yı duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61531dc2e0e18d531b372eb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Seda Sayan'ın programına kadın doktorun bu dansı damga vurdu İmamoğlu’nun ‘Çılgın Proje’ sayısı 32’ye çıktı Bodrum'un kül olan ormanlarından umutlandıran görüntü İstanbul'da dehşet anları: ''Karımı öldürdüm polisi arayın'' Eskort sitesine ilanla gasp Uzmanlar uyardı: Bu dalgada Kovid-19, ikincil enfeksiyon olarak çocukların hayatını tehdit ediyor İzmir’de orman yangını Bahar Candan'ın 3 aylık otel masrafı şoke etti A Spor yorumcusunun Vitor Pereira eleştirisi taraftarı ayağa kaldırdı