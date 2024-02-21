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  4. İşte Türkiye'nin Sibirya'sı! 3 metre kar yağdı; evler kayboldu

İşte Türkiye'nin Sibirya'sı! 3 metre kar yağdı; evler kayboldu

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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 150 haneli Gökçe köyünde tek katlı evler kar altında kaldı.

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