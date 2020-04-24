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  3. 24 Nisan 2020 13:30

İşte Türkiye'nin3 adımda normalleşme takvimi: Takvimler 2021'i gösterecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan Bayramı ile birlikte normalleşmenin yaşanabileceğini ifade ederken Türkiye'de normalleşmenin 3 aşamada gerçekleşeceği belirtiliyor.

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