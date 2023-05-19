İşte yeni Türkiye: Her ilçede farklı Dolar kuru

İstanbul'da farklı ilçelerde bulunan döviz bürolarında euro ve dolar satış ve alış fiyatı değişimleri dikkat çekti. Aynı ilçelerde yer alan döviz bürolarında dahi fiyat farkları görüldü.

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