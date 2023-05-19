Anasayfa Video Galeriler Gündem İşte yeni Türkiye: Her ilçede farklı Dolar kuru İşte yeni Türkiye: Her ilçede farklı Dolar kuru 19 Mayıs 2023 Cuma Saat: 12:35 İstanbul'da farklı ilçelerde bulunan döviz bürolarında euro ve dolar satış ve alış fiyatı değişimleri dikkat çekti. Aynı ilçelerde yer alan döviz bürolarında dahi fiyat farkları görüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/646742dcc3e7f07c3548dc63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kadın şoför ile motosiklet sürücüsü tekme tokat birbirine girdi Diyarbakırda film gibi dolandırıcılık Ekrem İmamoğlu'ndan 19 Mayıs isyanı: ''Böyle olmaz!'' Türkiye'nin karpuz üretim merkezinde hasat başladı Bıçaklı ev sahibi dehşeti kamerada: 10 bin TL zammı reddeden kiracısını bıçakladı! Uyuşturucu çetesine operasyonda 68 yaşındaki bastonlu çete üyesi de gözaltında Kız isteme kavgasında kan aktı İstanbul'da bir kişi polisten kaçıp denize atladı Kapadokya'da balonlar Atatürk posterleri ve Türk Bayrakları ile havalandı