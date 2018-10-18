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  3. 18 Ekim 2018 10:25

İşte yerli otomobilin ilk görüntüleri

Elektrikli yerli otomobil ilk kez İstanbul'da bir fuarda görücüye çıktı. İşte dizaynıyla da oldukça dikkat çeken yerli otomobilin ilk görüntüleri...

Bilgin Pro
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