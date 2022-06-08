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  4. İşte yılın ''kazma''sı... Sosyal medya bu şutu konuşuyor

İşte yılın ''kazma''sı... Sosyal medya bu şutu konuşuyor

Halı sahada bir oyuncunun çektiği şut sosyal medyada gündem oldu.

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