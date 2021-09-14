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  4. ''İstediğin yere şikayet et'' diyen taksicinin cezası belli oldu

''İstediğin yere şikayet et'' diyen taksicinin cezası belli oldu

İstanbul Bakırköy'de mesafeyi beğenmediği için pusette bebeğiyle bekleyen aileyi almayan taksi şoförüne para cezası kesildi.

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