Anasayfa Video Galeriler Gündem ''İstediğin yere şikayet et'' diyen taksicinin cezası belli oldu ''İstediğin yere şikayet et'' diyen taksicinin cezası belli oldu 14 Eylül 2021 Salı Saat: 09:40 İstanbul Bakırköy'de mesafeyi beğenmediği için pusette bebeğiyle bekleyen aileyi almayan taksi şoförüne para cezası kesildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/614043e8072ec423eb1b0573" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dev FETÖ operasyonu: 143 gözaltı kararı var İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 60'ı gördü Yasak Elma'nın yeni sezonuna damga vuran sahne İTÜ birincisi öğrencinin bu sözleri gündeme damgasını vurdu Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor: Çalıştığı yerden parasını alamayan işçi... İnşaatta kova sektiren 'Urfalı Maradona' görenleri şaşırttı Yılmaz Erdoğan'dan Netflix sürprizi Taksici ile müşteri tekme tokat birbirine girdi PKK'ya çok ağır darbe! Üst düzey terörist öldürüldü