  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 31 Ağustos 2019 16:10

İşten çıkarılan İBB çalışanlarının bekleyişi sürüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı iştiraklerden çıkartılan işçilerin Saraçhane’deki başkanlık binası önündeki bekleyişi devam ediyor. AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç da İBB önüne giderek bilgi aldı. Geçtiğimiz günlerde telefonlarına atılan mesajla işten çıkarıldıklarını öğrenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanları Saraçhanedeki ’teki belediye binası önünde...

Video Galeri
Hindistan’da kimya fabrikasında patlama: 12 ölü, 58 yaralı
Hindistan’da kimya fabrikasında patlama: 12 ölü, 58 yaralı
Video Galeri
Günün Özeti
Günün Özeti
Video Galeri
Pençe-3 Harekatı’nda çoklu el yapımı patlayıcı imha edildi
Pençe-3 Harekatı’nda çoklu el yapımı patlayıcı imha edildi
Video Galeri
İmamoğlu’ndan HDP’ye ziyaret: Size güç olmak için geldik”
İmamoğlu’ndan HDP’ye ziyaret: "Size güç olmak için geldik”
Video Galeri
Cinayete müdahalede ihmalleri bulunan polisler açığa alındı
Cinayete müdahalede ihmalleri bulunan polisler açığa alındı
Video Galeri
Çarpanak Adası’na antik yoldan su altı yürüyüşü
Çarpanak Adası’na antik yoldan su altı yürüyüşü
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM