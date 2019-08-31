İşten çıkarılan İBB çalışanlarının bekleyişi sürüyor
31 Ağustos 2019 16:10
İşten çıkarılan İBB çalışanlarının bekleyişi sürüyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı iştiraklerden çıkartılan işçilerin Saraçhane’deki başkanlık binası önündeki bekleyişi devam ediyor. AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç da İBB önüne giderek bilgi aldı. Geçtiğimiz günlerde telefonlarına atılan mesajla işten çıkarıldıklarını öğrenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanları Saraçhanedeki ’teki belediye binası önünde...