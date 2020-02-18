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  3. 18 Şubat 2020 19:35

İşten çıkarılınca amirinin evini taradı !

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde çalıştığı fabrikada işe gitmeyince işten çıkartılınca amirinin evini kurşunlayan şahıs ile beraberindeki 2 kişi gözaltına alındı. Şahsın evi kurşunlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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