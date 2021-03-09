Anasayfa Video Galeriler Gündem İstifa eden milletvekili CHP'ye katıldı ? İstifa eden milletvekili CHP'ye katıldı ? 09 Mart 2021 Salı Saat: 14:15 Saadet Partisi'nden geçen yılın mart ayında istifa eden Cihangir İslam, CHP'ye katıldı. İslam'a rozetini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu taktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/604758d678ba764e9f349323" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İnşaatta ölü bulunan 2 kardeşin son görüntüleri ortaya çıktı HİSAR-O+ testi geçti! En uzak menzilden tam isabet! 200 TL için 16 yaşındaki çocuğa sabaha kadar süren işkence Tam bin 696 km uçup dönüp o balıkçıyı buldu! İBB Meclisi'ne CHP'li isimden AK Partililere ''Ecdad'' tepkisi Genç kadını herkesin gözü önünde darp edip saçlarından sürükledi AK Partili kadın vekilden kadın cinayetleri için tepki çeken sözler Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatıldı Kısıtlamaya uymayan kişiler bekçileri darbetti