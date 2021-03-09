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İstifa eden milletvekili CHP'ye katıldı ?

Saadet Partisi'nden geçen yılın mart ayında istifa eden Cihangir İslam, CHP'ye katıldı. İslam'a rozetini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu taktı.

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