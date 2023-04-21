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İstiklal Caddesi'nde bayram yoğunluğu

Ramazan Bayramı nedeniyle yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk yaşandı.

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