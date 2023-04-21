İstiklal Caddesi'nde bayram yoğunluğu

Ramazan Bayramı nedeniyle yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk yaşandı.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64428c6ec11a4409ec60b673" allowfullscreen></iframe>