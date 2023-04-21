Anasayfa Video Galeriler Gündem İstiklal Caddesi'nde bayram yoğunluğu İstiklal Caddesi'nde bayram yoğunluğu 21 Nisan 2023 Cuma Saat: 16:15 Ramazan Bayramı nedeniyle yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk yaşandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64428c6ec11a4409ec60b673" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir km'lik bayramlaşma kuyruğu kamerada Diyarbakır’da oluşan hortum kamerada AK Partili esnaftan AK Parti'ye ''Mansur Yavaş'' yanıtı 16 yaşındaki gence işkence yapıp, görüntüleri sosyal medyada paylaştılar Erdoğan'dan kadın gazeteciye: ''Kız gel gel, bunu her yerde bulamazsın'' Kılıçdaroğlu'na mezarlıkta çirkin saldırı İstanbul'da Suriyeliler birbirine girdi! Yaralılar var AK Partili adaydan ilginç sözler: ''Büyüt, büyüt! Öv beni biraz öv!''' Deprem bölgesinde yapımı tamamlanan köy evleri görüntülendi