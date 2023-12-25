İstiklal Caddesi'nde büyük panik

İstanbul'un en kalabalık noktalarından İstiklal Caddesi'nde bir iş merkezinin girişinde bulunan doğalgaz hattında meydana gelen kaçak paniğe neden oldu.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6588ac5f9c9aedab64037ba3" allowfullscreen></iframe>