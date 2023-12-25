Anasayfa Video Galeriler Gündem İstiklal Caddesi'nde büyük panik İstiklal Caddesi'nde büyük panik 25 Aralık 2023 Pazartesi Saat: 01:10 Güncelleme: 25 Aralık 2023 Pazartesi 01:10 İstanbul'un en kalabalık noktalarından İstiklal Caddesi'nde bir iş merkezinin girişinde bulunan doğalgaz hattında meydana gelen kaçak paniğe neden oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6588ac5f9c9aedab64037ba3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Atilla Taş'ın tutuklanmasına neden olan görüntüler ortaya çıktı Oto galeri değil, gümrük muhafaza otoparkı! DEM'in kongresi terör propagandasına dönüştü! Çok sayıda gözaltı var Alman polisi bir Türk vatandaşını ailesinin gözü önünde öldürdü İstanbul'daki Filistin'e destek yürüyüşünde hilafet çağrısı skandalı Hastanede doktora yumruklu saldırı kamerada AK Partili isimden canlı yayında tepki çeken ''peygamberler'' açıklaması İstanbul'da yine motosikletli saldırı: 2 ölü var Şehit cenazesinde CHP'li Özgür Özel'e protesto