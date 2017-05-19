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  3. 19 Mayıs 2017 14:15

İstiklal Caddesinde Final Four kavgası

Sinan Erdem Spor Salonu'nda bugün başlayacak Final Four öncesi Fenerbahçeli taraftarlarla, Yunanistan temsilcisi Olympiakos taraftarları birbirine girdi. Kavgada Dört Yunan taraftar yaralanırken, FB'li taraftarlardan bazıları gözaltına aldı.

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İstiklal Caddesi'ndeki taraftar kavgası kamerada!
İstiklal Caddesi'ndeki taraftar kavgası kamerada!
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'Sözcü'ye yapılmış operasyon Türkiye'ye yapılmış bir operasyondur'
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