İstiklal Caddesi’nde gökten saçılan paralar izdihama neden oldu
01 Ağustos 2019 19:25
İstiklal Caddesi’nde gökten saçılan paralar izdihama neden oldu
İstiklal Caddesi’nde bir binanın tepesinden para saçıldı, vatandaşlar paraları almak için birbirleriyle yarıştı. Beyoğlu Taksim’de bulunan ve İstanbul’un en işlek caddelerinden biri olan İstiklal Caddesi, bu akşam saatlerinde ilginç bir görüntüye sahne oldu. Vatandaşlar her şeyden habersiz bir şekilde sokakta yürürken bir anda yukarıdan para saçıldığını gördü. Havada uçuşan paraları gören...