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  3. 07 Aralık 2020 17:40

İstiklal Caddesi'nde kısıtlama sonrası yoğunluk! Girişler kapatıldı

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Mansur Yavaş yolsuzlukları açıkladı, AK Parti grubu salonu terk etti
Mansur Yavaş yolsuzlukları açıkladı, AK Parti grubu salonu terk etti
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İstanbul'da üniversite öğrencisinin sır intiharı! Gözyaşlarına boğuldular
İstanbul'da üniversite öğrencisinin sır intiharı! Gözyaşlarına boğuldular
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Topkapı Sarayı'nda 500 yıllık sürpriz keşif!
Topkapı Sarayı'nda 500 yıllık sürpriz keşif!
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Fuat Oktay: Ücretsiz izne çıkarılanlara nakdi destek verdik
Fuat Oktay: Ücretsiz izne çıkarılanlara nakdi destek verdik
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Vaka sayısının arttığı Rize'de, hastanelerde yeni dönem
Vaka sayısının arttığı Rize'de, hastanelerde yeni dönem
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İstanbul'da dev fuhuş operasyonu: 42 gözaltı
İstanbul'da dev fuhuş operasyonu: 42 gözaltı
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