Anasayfa Video Galeriler Gündem İstiklal Caddesi'nde korkutan yangın İstiklal Caddesi'nde korkutan yangın 30 Temmuz 2023 Pazar Saat: 17:45 İstanbul Taksim'de, restoran olarak kullanılan 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. İstiklal Caddesi'ni yoğun duman kaplarken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64c677810c3be7647d1ecad3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Siyasi parti kongresinde patlama: 42 ölü, 80 yaralı Büyükçekmece Gölü'nde vahim manzara: 2 kilometre çekildi Havuz temizliği yaparken ölümden döndü Bu mahallede yaşayanlar buzdolabı yerine mağaraları kullanıyor Saatlerce işkence edip, kayda aldılar! Güney Koreli bakandan Hakan Fidan'ı gülümseten sürpriz İçişleri Bakanlığı, Mahmut Tanal için harekete geçti Yolcu otobüsü viyadükten düştü: Çok sayıda ölü ve yaralı var Esenyurt'ta 2 kişinin öldüğü saldırının görüntüleri ortaya çıktı