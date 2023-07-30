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İstiklal Caddesi'nde korkutan yangın

İstanbul Taksim'de, restoran olarak kullanılan 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. İstiklal Caddesi'ni yoğun duman kaplarken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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