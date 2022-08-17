Anasayfa Video Galeriler Gündem İstiklal Caddesi'nde meydan savaşı! Tekme tokat kavga ettiler İstiklal Caddesi'nde meydan savaşı! Tekme tokat kavga ettiler 17 Ağustos 2022 Çarşamba Saat: 11:05 İstanbul Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62fca14504329f05c8132d33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Eşini toprağa gömüp başında dua eden kadın polis alarma geçirdi 17 Ağustos'un 23'üncü yılında unutulmadılar Tam 4 saat sürdü! Korku filmi gibi kurtarma operasyonu İstanbul'da spor salonuna yıldırım düştü! Korkunç anlar kamerada Bulgaristan'daki yangın Edirne'ye dayandı Gaziantep'te Suriye sınırında camiden tedirgin eden anonsu ABD'ye yerleşen ünlü oyuncu ''umarım linç yemem'' deyip yeni aracını tanıttı Şanlıurfa'da karakola roketli saldırı: Şehit ve yaralılar var İstanbul'da silahlı dehşet kamerada