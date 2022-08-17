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  4. İstiklal Caddesi'nde meydan savaşı! Tekme tokat kavga ettiler

İstiklal Caddesi'nde meydan savaşı! Tekme tokat kavga ettiler

İstanbul Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü.

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