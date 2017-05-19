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  3. 19 Mayıs 2017 16:15

İstiklal Caddesi'nde taraftar kavgası

Final Four için İstanbul'a gelen Olympiakos taraftarlarıyla bir grup taraftar arasında İstiklal Caddesi'nde kavga çıktı. Bu kavga anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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Van'da korku dolu anlar....
Van'da korku dolu anlar....
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Otomobilin kundaklanması kameralara yansıdı
Otomobilin kundaklanması kameralara yansıdı
Video Galeri
Kılıçdaroğlu, Sözcü gazetesini ziyaret etti
Kılıçdaroğlu, Sözcü gazetesini ziyaret etti
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Kılıçdaroğlu, Sözcü'yü ziyaret ediyor
Kılıçdaroğlu, Sözcü'yü ziyaret ediyor
Video Galeri
İstiklal Caddesi'ndeki taraftar kavgası kamerada!
İstiklal Caddesi'ndeki taraftar kavgası kamerada!
Video Galeri
Vanda Diyanet İşleri Başkanı Görmez ve davetliler ölümden döndü
Vanda Diyanet İşleri Başkanı Görmez ve davetliler ölümden döndü