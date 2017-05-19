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  3. 19 Mayıs 2017 16:45

İstiklal Caddesi'nde taraftar kavgası

Final Four için İstanbul'a gelen Olympiakos taraftarlarıyla bir grup taraftar arasında İstiklal Caddesi'nde kavga çıktı. Bu kavga anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Video Galeri
Kılıçdaroğlu, Sözcü'yü ziyaret ediyor
Kılıçdaroğlu, Sözcü'yü ziyaret ediyor
Video Galeri
İstiklal Caddesi'ndeki taraftar kavgası kamerada!
İstiklal Caddesi'ndeki taraftar kavgası kamerada!
Video Galeri
Vanda Diyanet İşleri Başkanı Görmez ve davetliler ölümden döndü
Vanda Diyanet İşleri Başkanı Görmez ve davetliler ölümden döndü
Video Galeri
Erkeklerle görüşüyor dediği yengesine kızdı, kardeşini öldürdü
Erkeklerle görüşüyor dediği yengesine kızdı, kardeşini öldürdü
Video Galeri
İstiklal Caddesi'nde taraftar kavgası
İstiklal Caddesi'nde taraftar kavgası
Video Galeri
Fenerbahçeli taraftarlarla Olympiakos taraftarlarının kavga anı kamerada
Fenerbahçeli taraftarlarla Olympiakos taraftarlarının kavga anı kamerada